На Украине сообщили о нехватке электроэнергии

Дефицит электроэнергии зафиксировали на территории Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
В организации пояснили, что произошло это в том числе и из-за увеличения потребления. В «Укрэнерго» отметили, что дефицит электроэнергии прогнозируется в течение дня.
«Увеличение потребления из-за похолодания повлекло за собой дополнительную нагрузку на электростанции», — говорится в публикации.
Организация утверждает, что часть энергоблоков еще восстанавливается, а восстановленные блоки не могут нести такую нагрузку.
«Диспетчерский центр «Укрэнерго» ищет возможности покрытия дефицита», — отметили в компании.
По данным «Укрэнерго», на Украине без электроэнергии остаются 427 населенных пунктов.
До этого глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщал, что общий долг на рынке электрической энергии на Украине достигает отметки в 60 млрд гривен (свыше $1,6 млрд).
Ранее на Украине оценили объем средств для восстановления энергосистемы страны.