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На Украине сообщили о нехватке электроэнергии

«Укрэнерго»: на Украине зафиксирован дефицит электроэнергии

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Укрэнерго

Дефицит электроэнергии зафиксировали на территории Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

В организации пояснили, что произошло это в том числе и из-за увеличения потребления. В «Укрэнерго» отметили, что дефицит электроэнергии прогнозируется в течение дня.

«Увеличение потребления из-за похолодания повлекло за собой дополнительную нагрузку на электростанции», — говорится в публикации.

Организация утверждает, что часть энергоблоков еще восстанавливается, а восстановленные блоки не могут нести такую нагрузку.

«Диспетчерский центр «Укрэнерго» ищет возможности покрытия дефицита», — отметили в компании.

По данным «Укрэнерго», на Украине без электроэнергии остаются 427 населенных пунктов.

До этого глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщал, что общий долг на рынке электрической энергии на Украине достигает отметки в 60 млрд гривен (свыше $1,6 млрд).

Ранее на Украине оценили объем средств для восстановления энергосистемы страны.

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