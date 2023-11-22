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В Ленобласти под опорой ЛЭП обнаружили несколько мешков запрещенных веществ

В Ленобласти электрик нашел 40 килограмм наркотиков под опорой ЛЭП

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Shutterstock

В Ленобласти под опорой ЛЭП нашли крупную партию наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел под Гатчиной. Местный электрик нашел 40 килограммов наркотиков и обратился в полицию. Запрещенные вещества были расфасованы по брикетам и спрятаны в несколько мешков. После этого правоохранители устроили засаду.

В результате на следующий день на место приехал 48-летний ранее несудимый мужчина, который знал о тайнике. Россиянина задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о сбыте, пересылке наркотиков в особо крупном размере.

Ранее в Свердловской области заключенному из колонии прислали 21 пакет с наркотиками в туфле.

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