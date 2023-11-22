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В России заявили о росте востребованности услуг психолога

Врач Крашкина: сегодня услуги психолога особенно востребованы в России

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Сегодня услуги психолога особенно востребованы в России, поскольку уровень стресса у населения достаточно высок. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. Она подчеркнула, что психологи играют важную роль в помощи людям всех возрастов и категорий.

«Они могут работать в школах, университетах, клиниках, спортивных учреждениях, бизнес-сфере и других областях. Актуальность и важность профессии психолога заключается в том, что он может помочь людям разобраться в своих проблемах, обрести внутреннюю гармонию и эмоциональное благополучие, что, в свою очередь, способствует здоровью общества в целом», — отметила врач.

До этого Крашкина объяснила разницу между психологом и психотерапевтом. По ее словам, психолог занимается исследованием и корректировкой человеческого поведения, а психотерапевт эмоциональными проблемами и психическими расстройствами.

Ранее психологи объяснили, как не стоит утешать скорбящего человека. Специалисты подчеркивают, что упоминания религии и личного опыта могут навредить пережившим утрату людям.

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