В Севастополе отреагировали на слова чиновницы о туристах из Китая

В отношении начальника управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко будет проведена служебная проверка после ее слов о китайских туристах. Об этом сообщила вице-губернатор города Мария Литовко в Telegram-канале.

Остапенко в ходе доклада на сессии заксобрания 31 октября заявила, что Севастополь не готов принимать туристов из Китая. По ее словам, это решение нецелесообразно, поскольку китайский турист в первую очередь является туристом, который не привозит деньги в регион.

Литовко подчеркнула, что это исключительно личная позиция Остапенко, а не правительства Севастополя. Вице-губернатор назвала мнение чиновника непозволительным, в частности в связи с занимаемой должностью.

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева по этому поводу открыта служебная проверка. Вице-губернатор добавила, что с Остапенко была проведена разъяснительная работа о недопустимости подобных высказываний.

Литовко подчеркнула, что Севастополь развивает экономическое сотрудничество с Китайской Народной Республикой и в городе рады туристам из этой страны.

Ранее в Госдуме пообещали проверки медиаперсонам, «поливавшим Россию грязью» из-за границы.