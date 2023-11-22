Врач предупредил россиян о серьезных причинах кровоточивости десен

Кровоточивость десен может быть признаком серьезного заболевания — от проблем с полостью рта до эндокринных и иммунных болезней, предупредил почетный президент стоматологической ассоциации России Владимир Садовский. В частности, такой симптом наблюдается при сахарном диабете, проблемах свертывающей системы, рассказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Дело в том, что, кроме, собственно, заболеваний тканей и органов полости рта и губ, сюда относятся также и манифестации заболеваний макроорганизма. Это могут быть заболевания крови, заболевания, связанные с патологией свертывающей системы, различные онкологические заболевания, вплоть до лейкозов. Поэтому шутить с этим нельзя», — подчеркнул доктор.

Также десны могут кровоточить при сахарном диабете и других эндокринных и иммунных заболеваниях, добавил специалист. По словам Садовского, к очагу поражения могут присоединиться патогенные микроорганизмы или дрожжевые грибки, что приведет к поверхностному воспалению десны – гингивиту или даже пародонтиту. В последнем случае из зубодесневых карманов выделяется не только кровь, но иногда и гной.

Микроорганизмы, которые обнаруживаются в зубодесневых карманах при средней и тяжелой форме пародонтита, позднее находят на клапанах сердца людей, умерших от воспалительных заболеваний сердца, добавил врач.

«Пренебрегая здоровьем рта, можно заработать себе опасные заболевания, поэтому с симптомом кровоточивости десен нужно быть очень аккуратным», — заключил эксперт и призвал не затягивать с обращением к врачу-стоматологу.

Напомним, также стоматологи предупреждают, что невылеченный кариес может грозить обширным поражением зуба и разрушением его стенок.

Кроме того, врачи отмечали, что средства для отбеливания зубов в домашних условиях, включая лаки, полоски, спреи, наносят вред зубам из-за содержания в них перекиси.