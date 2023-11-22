Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму заметили тигра на свободном выгуле

В Крыму заметили свободно разгуливающего амурского тигра

close
100%
Knowsley Safari/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Крыму специалисты Росприроднадзора ведут поиски амурского тигра, который по неизвестной причине оказался на свободе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в Южном региональном управлении ведомства, им поступило сразу несколько сообщений о том, что краснокнижный хищник был замечен на территории республики. Эксперты предполагают, что животное, оказавшееся в дикой природе, ранее проживало в неволе.

В Росприроднадзоре напомнили, что добывание и отлов амурского тигра запрещены, так как вид занесен в Красную книгу РФ, и отметили, что специалисты ведомства уже получили разрешение на отлов зверя и его передачу на временное содержание.

Ранее жители поселка в Хабаровском крае рассказали о тигре, держащем всех в страхе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий