В Крыму заметили тигра на свободном выгуле

В Крыму специалисты Росприроднадзора ведут поиски амурского тигра, который по неизвестной причине оказался на свободе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в Южном региональном управлении ведомства, им поступило сразу несколько сообщений о том, что краснокнижный хищник был замечен на территории республики. Эксперты предполагают, что животное, оказавшееся в дикой природе, ранее проживало в неволе.

В Росприроднадзоре напомнили, что добывание и отлов амурского тигра запрещены, так как вид занесен в Красную книгу РФ, и отметили, что специалисты ведомства уже получили разрешение на отлов зверя и его передачу на временное содержание.

Ранее жители поселка в Хабаровском крае рассказали о тигре, держащем всех в страхе.