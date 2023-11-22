После выборов 2024 года ожидают новые решения по спецоперации и экономике

После президентских выборов в России в марте 2024 года ожидается принятие новых стратегических решений насчет военных операций и «экономической перестройки». Об этом говорится в докладе компании «Минченко консалтинг», который имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики компании отметили, что контекст региональных выборов в следующем году сложно предугадать, потому что после выборов президента могут последовать новые стратегические решения.

При этом эксперты отметили, что в 2023 году региональные выборы прошли для Кремля «так же управляемо, как и в 2022». Аналитики считают, что негативные социальные эффекты от частичной мобилизации в стране успели пройти, что повлияло на высокие результаты кандидатов от партии власти.

По прогнозам авторов доклада, на региональную политику до президентских выборов могут повлиять ряд факторов, в числе которых экономические и психологические. Также они упомянули усиление внутрирегиональной вертикали.

Авторы доклада считают, что особой интригой нового политического цикла станет именно кадровый вопрос.

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