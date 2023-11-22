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Врач рассказал, как легче перенести магнитную бурю

Врач Тяжельников: во время магнитной бури надо мерить давление и больше гулять

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Shutterstock

Метеозависимым людям в период магнитных бурь нужно дважды в день измерять давление, не нарушать режим приема назначенных лекарств, а спортивные тренировки лучше заменить на общеукрепляющие занятия и прогулки. Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Как предупредил врач, в период магнитных бурь возрастает вероятность резкого повышения или понижения артериального давления, а также нарушений сердечного ритма. Он отметил, что метеозависимым при необходимости нужно принимать препараты для купирования обострений хронических заболеваний, которые могут происходить из-за изменения погоды.

Тяжельников рекомендовал больше бывать на улице, дышать свежим воздухом, высыпаться и не забывать проветривать помещения.

Особо чувствительны к магнитным бурям, как пояснил врач, оказываются лица, страдающие патологией сердца и сосудов, имеющие склонность как к повышению, так и к снижению показателей артериального давления, а также люди с хроническими заболеваниями.

При любых тревожных симптомах он советует оперативно обращаться за медицинской помощью.

До этого ученые сообщали, что с 22 по 26 ноября ожидается новая магнитная буря.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.

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