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Под Хабаровском уборщица попыталась поджечь военкомат в полночь

В Хабаровском крае уборщицу задержали за поджог военкомата в полночь

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Shutterstock

В Хабаровском крае задержали 49-летнюю женщину, которая отправилась поджигать военкомат ночью. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре. В полночь россиянка подошла к военкомату с несколькими бутылками с зажигательной смесью, но бросить их в здание не успела. Полиция своевременно остановила женщину.

Правоохранители выяснили, что женщина занимается уборкой помещений и работает в местной управляющей компании. На данный момент причины ее поступка неизвестны. Не исключается, что она стала жертвой мошенников.

Ранее аферисты уже советовали женщине из Подольска поджечь военкомат. По словам злоумышленников, кто-то якобы хотел забрать у нее квартиру. Мошенники забаррикадировались в здании, поэтому женщина хотела отомстить им за попытку украсть у нее жилье.

Ранее в Новосибирске 74-летнюю пенсионерку отправили в СИЗО за поджог военкомата.

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