Врач назвал возможные причины затяжной простуды у россиян

Простуда может долго не проходить у россиян из-за сочетания разных вирусов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сказал иммунолог Николай Крючков.

Дело в том, что россияне стали жаловаться на странную простуду, которую не получается вылечить несколько месяцев. Пациенты жалуются на непроходящий кашель, повышенную температуру, сильную усталость. Некоторые медики предположили, что речь может идти о новом вирусе.

Однако иммунолог усомнился, что речь может идти именно о новом вирусе. По словам Крючков, это может быть признаком сочетания разных инфекций или смены вирусного заболевания бактериальным. Способствует этому и высокая заболеваемость ОРВИ, когда слишком много разных возбудителей и человек заражается несколькими.

«Потому неудивительно что есть ряд клинических ОРВИ-подобных заболеваний, отличающихся длительным течением и другими особенностями», — отметил Крючков.

Как правило, ОРВИ болеют две-три недели. Но иногда бывает так, что основной вирус излечивается, а на его место приходят вторичные инфекции. А бактериальное заболевание лечится дольше, объяснил врач.

А еще Крючков напомнил про постковидный синдром, который отличается большой длительностью.

Ранее врач объяснила, могут ли иммуномодуляторы снизить риск простуды.