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Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал необходимый для зимовки вес

Живущий в Московском зоопарке манул Тимофей набрал необходимый для зимы вес

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moscowzoo.ru

Живущий в Московском зоопарке манул Тимофей набрал необходимый для зимних условий вес. Об этом сообщает Telegram-канал Московского зоопарка.

Как заявили представители зоопарка, манул «зажировался». Сейчас он весит свыше шести килограммов. Также он отрастил необходимый для комфортной зимовки длинный мех. Таким образом, хищник из семейства кошачьих сейчас полностью готов к зиме.

Ранее Московский зоопарк продемонстрировал видео с недовольной реакцией манула на выпавший в столице снег.

До этого сообщалось, что в Ленинградском зоопарке родился детеныш манулов. В зоопарке назвали рождение этого животного «настоящей победой», так как в последний раз манулы размножались там в 2007 году.

Ранее ученые из Общества охраны дикой природы в Бронксе впервые подтвердили присутствие дикого кота манула на Эвересте, самой высокой горе в мире. Следы пребывания манула были обнаружены на двух участках, которые расположены на высоте 5110 и 5190 метров над уровнем моря.

Ранее тигр напал на домашнюю собаку в поселке Раздольное Приморского края.

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