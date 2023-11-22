Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал необходимый для зимовки вес

Живущий в Московском зоопарке манул Тимофей набрал необходимый для зимних условий вес. Об этом сообщает Telegram-канал Московского зоопарка.

Как заявили представители зоопарка, манул «зажировался». Сейчас он весит свыше шести килограммов. Также он отрастил необходимый для комфортной зимовки длинный мех. Таким образом, хищник из семейства кошачьих сейчас полностью готов к зиме.

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