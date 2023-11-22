Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, куда поедут семейные россияне в новогодние праздники

«Яндекс Путешествия» назвали основные направления поездок россиян на Новый год

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Аналитики «Яндекс Путешествия» выяснили, что в период новогодних каникул — с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года — большинство россиян с детьми бронировали поездки по России.

Сообщается, что в топ-10 направлений по бронированиям отелей в этот период вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Анапа, Калининград, Екатеринбург, Выборг и Зеленоградск. При этом самой высокой среди городов, вошедших в топ-10 по бронированиям, оказалась цена одной ночи в Выборге — 11170 руб. На втором месте Сочи с 11072 руб. Третье место занял Зеленоградск с 8206 руб. за ночь.

Самыми популярными заграничными направлениями стали Белоруссия, Франция, Таиланд и Египет. Отмечается, что в среднем поездки за границу россияне начинали планировать за четыре месяца до праздников.

До этого «Известия» сообщили, что большинство россиян предпочитает новогодние поездки по России.

В Таиланде может появиться пляжный «комендантский час».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий