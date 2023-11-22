Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодний подарок коллегам

Большинство россиян дарят новогодние презенты своим коллегам

close
100%
Depositphotos

Праздновать преддверие нового года на работе планируют 63% россиян. Это показал опрос Mediacom.Expert совместно с Anketolog.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Из них 42% пойдут на корпоративный банкет. Еще 32% проведут праздник в ресторане с праздничной программой. 26% отпразднуют в офисе. 10% отметят корпоратив за городом. 5% проведут корпоратив в формате мастер-класса на творческих локациях. 4% предпочли интеллектуальные развлечения, например, квизы и квесты. 3% проведут время активно в боулинге или лазертаге.

Большинство (79%) опрошенных дарят новогодние презенты коллегам. Больше половины (63%) респондентов выбирают подарки по собственному усмотрению, 16% дарят подарки по итогам жеребьевки или игры в «Тайного Санту», а 21% просто не дарят подарки коллегам.

Почти треть (32%) опрошенных готовы потратить на подарок коллеге от 300 до 500 рублей, чуть меньше (28%) — от 500 до 1000 рублей, еще 19% — до 300 рублей. Подарок стоимостью от 1000 до 1500 рублей могут себе позволить 12% респондентов, а потратить свыше 1500 и более готовы 10% работающих россиян.

Отдохнуть дома на январских выходных планируют 72% респондентов, отправиться в путешествие по России или за город — 26%, поехать за границу — всего 3%.

Ранее россиянам напомнили о десятидневном отдыхе на новогодние праздники.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий