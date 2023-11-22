Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодний подарок коллегам

Праздновать преддверие нового года на работе планируют 63% россиян. Это показал опрос Mediacom.Expert совместно с Anketolog.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Из них 42% пойдут на корпоративный банкет. Еще 32% проведут праздник в ресторане с праздничной программой. 26% отпразднуют в офисе. 10% отметят корпоратив за городом. 5% проведут корпоратив в формате мастер-класса на творческих локациях. 4% предпочли интеллектуальные развлечения, например, квизы и квесты. 3% проведут время активно в боулинге или лазертаге.

Большинство (79%) опрошенных дарят новогодние презенты коллегам. Больше половины (63%) респондентов выбирают подарки по собственному усмотрению, 16% дарят подарки по итогам жеребьевки или игры в «Тайного Санту», а 21% просто не дарят подарки коллегам.

Почти треть (32%) опрошенных готовы потратить на подарок коллеге от 300 до 500 рублей, чуть меньше (28%) — от 500 до 1000 рублей, еще 19% — до 300 рублей. Подарок стоимостью от 1000 до 1500 рублей могут себе позволить 12% респондентов, а потратить свыше 1500 и более готовы 10% работающих россиян.

Отдохнуть дома на январских выходных планируют 72% респондентов, отправиться в путешествие по России или за город — 26%, поехать за границу — всего 3%.

Ранее россиянам напомнили о десятидневном отдыхе на новогодние праздники.