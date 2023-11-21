Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Люберчанка расправилась с сожителем-подчиненным и инсценировала нападение

Shot: В Люберцах соцработница расправилась с сожителем и инсценировала нападение

close
100%
Depositphotos

В Люберцах 48-летняя соцработница-предпринимательница расправилась со своим сожителем-подчиненным и инсценировала нападение. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Shot, инцидент произошел 20 ноября в квартире пенсионера, за которым ухаживала пара. Между мужчиной и женщиной произошла ссора — после этого россиянка ударила его кухонным ножом в живот. Спасти пострадавшего не удалось.

Предпринимательница позвонила в полицию и рассказала, якобы нашла подчиненного в таком состоянии, а дверь в квартиру была открыта. Подопечный пенсионер не понимал, что вокруг него происходит, и не мог никак объяснить ситуацию, сообщает Telegram-канал.

В результате сотрудники правоохранительных органов быстро установили причастность женщины к преступлению и задержали ее. В отношении россиянки возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее девушка из Свердловской области спрыгнула с третьего этажа, чтобы спастись от напавшего на нее сожителя.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий