Люберчанка расправилась с сожителем-подчиненным и инсценировала нападение

В Люберцах 48-летняя соцработница-предпринимательница расправилась со своим сожителем-подчиненным и инсценировала нападение. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Shot, инцидент произошел 20 ноября в квартире пенсионера, за которым ухаживала пара. Между мужчиной и женщиной произошла ссора — после этого россиянка ударила его кухонным ножом в живот. Спасти пострадавшего не удалось.

Предпринимательница позвонила в полицию и рассказала, якобы нашла подчиненного в таком состоянии, а дверь в квартиру была открыта. Подопечный пенсионер не понимал, что вокруг него происходит, и не мог никак объяснить ситуацию, сообщает Telegram-канал.

В результате сотрудники правоохранительных органов быстро установили причастность женщины к преступлению и задержали ее. В отношении россиянки возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее девушка из Свердловской области спрыгнула с третьего этажа, чтобы спастись от напавшего на нее сожителя.