Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полицейский архив на Кубани подожгли

На Кубани участковый пострадал из-за поджога полицейского архива

close
100%
Global Look Press

На Кубани участковый пострадал в результате поджога полицейского архива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, 21 ноября произошел поджог в архиве полицейского отдела Апшеронского района. Документы, хранившиеся в отделе МВД, почти не пострадали.

Однако в результате отравления продуктами горения старшему дежурному участковому потребовалась медицинская помощь, отмечает источник РИА Новости. По подозрению в поджоге задежали 68-летнего гражданина Таджикистана, который проживает в Апшеронске на протяжении нескольких лет.

Ранее в Новосибирске пенсионерка оказалась в СИЗО за поджог военкомата.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий