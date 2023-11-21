Полицейский архив на Кубани подожгли

На Кубани участковый пострадал в результате поджога полицейского архива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, 21 ноября произошел поджог в архиве полицейского отдела Апшеронского района. Документы, хранившиеся в отделе МВД, почти не пострадали.

Однако в результате отравления продуктами горения старшему дежурному участковому потребовалась медицинская помощь, отмечает источник РИА Новости. По подозрению в поджоге задежали 68-летнего гражданина Таджикистана, который проживает в Апшеронске на протяжении нескольких лет.

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