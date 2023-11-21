Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян считают свое материальное положение хорошим

ФОМ: 23% россиян считают свое материальное положение хорошим

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

23% россиян считают свое материальное положение хорошим. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Согласно результатам опроса, 56% респондентов назвали свое материальное положение средним, еще 18% — плохим. Лучше всего свое финансовое положение оценили респонденты из возрастных групп от 18 до 30 лет и от 31 до 45 лет. Люди в возрасте от 46 до 60 лет чаще хуже отзывались о своем материальном положении.

При этом 67% респондентов заявили, что их материальное положение за последние три месяца практически не изменилось. У 11% участников опроса финансовое положение улучшилось, а у 21% ухудшилось.

До этого россияне рассказали, влияют ли отзывы о работодателе на их решение по вакансии. Большинство россиян оценивают вакансию по уровню зарплаты и отзывам о компании. На третьем месте по важности — интересные задачи и проекты.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий