Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трехлетний ребенок попал в больницу, проглотив саморез

«78.ru»: в Петербурге ребенок проглотил саморез и попал в больницу

close
100%
Shutterstock

Из квартиры в Выборгском районе Петербурга госпитализировали трехлетнего ребенка с инородным телом в желудке. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в квартире многоэтажки по Северному проспекту, в скорую помощь обратились родители трехлетнего ребенка, они сообщили, что сын по их недосмотру случайно проглотил саморез.

Пострадавшего госпитализировали, в ходе обследования выяснилось, что инородный предмет действительно находится в желудке мальчика, ребенка поместили в отделение хирургии в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее ребенок попал в реанимацию с химическими ожогами, проглотив кристаллы марганцовки.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий