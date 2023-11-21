Трехлетний ребенок попал в больницу, проглотив саморез

Из квартиры в Выборгском районе Петербурга госпитализировали трехлетнего ребенка с инородным телом в желудке. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в квартире многоэтажки по Северному проспекту, в скорую помощь обратились родители трехлетнего ребенка, они сообщили, что сын по их недосмотру случайно проглотил саморез.

Пострадавшего госпитализировали, в ходе обследования выяснилось, что инородный предмет действительно находится в желудке мальчика, ребенка поместили в отделение хирургии в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее ребенок попал в реанимацию с химическими ожогами, проглотив кристаллы марганцовки.