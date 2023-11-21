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Россиянину раздробило ногу пятитонной металлической балкой

В Петербурге рабочему раздробило ногу пятитонной металлической балкой

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Haggardous50000/Shutterstock

В НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в Петербурге спасли рабочего, которому раздробило голень бетонной балкой. Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

Несчастный случай произошел на заводе металлоконструкций «ДК Спецстрой» в Петербурге. По данным «78.ru», 33-летний рабочий из Таджикистана перемещал металлическую балку с помощью крана, в какой-то момент тяжелая конструкция рухнула ему на ноги.

Пострадавшего немедленно госпитализировали, у него диагностированы открытые переломы обеих костей левой голени, пациента экстренно прооперировали, он находится в отделении реанимации. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое.

Ранее в Петербурге рабочий сорвался с высоты и попал в больницу в тяжелом состоянии.

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