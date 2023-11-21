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Защита Виктора Батурина обжаловала приговор бизнесмену

РИА Новости: адвокаты бизнесмена Батурина обжаловали шестилетний приговор

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Защитники бизнесмена Виктора Батурина обжаловали приговор по делу о покушении на мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Симоновского суда Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Батурину», — рассказал журналистам источник.

Виктора Батурина приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. рублей 14 ноября. Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и в фальсификации доказательств, но освободили от наказания по второму пункту за истечением срока давности преступления.

По версии следствия, в 2011 году Батурин обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на 25% акций застройщика «Интеко» к своей сестре Елене Батуриной, вдове экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Впоследствии она подала в суд на брата, обвинив того в подделке приложения к мировому соглашению об урегулировании спора.

Ранее из колонии выпустили экс-гендиректора «Зимней вишни».

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