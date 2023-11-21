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Врач дала советы, которые помогут пережить скачок атмосферного давления

Врач Чернышова: отказ от алкоголя поможет пережить скачок атмосферного давления

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Depositphotos

В дни пониженного атмосферного давления стоит воздержаться от серьезных нагрузок, потому что организм и так находится в напряжении. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Например, стоит отложить генеральную уборку дома, путешествия, где надо много ходить или стоять, совещания или разбор документов на работе. В общем, плановые объемные и трудные мероприятия в эти дни лучше не проводить», — сказала врач.

Помимо этого, она советует отказаться от алкоголя, тяжелой, жирной, острой и плотной пищи. Чтобы лучше себя чествовать в эти дни, по ее словам, лучше отдавать предпочтение рыбе, блюдам из курицы или индейки, овощам и молочным продуктам. Важно также высыпаться и гулять. Способом профилактики может стать оздоровительный спорт.

«Если человек занимается спортом и физически активен, то у него сосудистый тонус очень хорошо меняется в зависимости от этих нагрузок. Люди с натренированным организмом выходят из зоны риска метеозависимости», – уточнила Чернышова.

Накануне главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о рекордно низком атмосферном давлении. По ее словам, 24 ноября показатели опустятся до 715 мм ртутного столба. Центр глубокого атлантического циклона окажется над Тверской областью.

Ранее врач назвал ошибки, которые совершают люди в период пониженного атмосферного давления.

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