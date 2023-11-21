Salome Zourabichvili/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Собака президента Грузии Саломе Зурабишвили потерялась сегодня в центре Тбилиси на проспекте Чавчавадзе. Об этом она написала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена).

«Потерялся Гомбора в окрестностях парка «Мзиури», на нем серый ошейник», — написала Зурабишвили.

Через некоторое время собаку вернули владельцу.

«Нашли! Спасибо всем!» — сообщила президент Грузии в соцсети.

16 ноября сообщалось, что собака президента Молдавии Майи Санду укусила за руку главу австрийского государства Александера Ван дер Беллена после встречи лидеров в Кишиневе. Инцидент произошел во время прогулки глав государств во дворе здания администрации президента Молдавии. Отмечалось, что собака получила приют в президентской семье после того, как ее сбила машина.

Позже президент Австрии передал покусавшему его псу игрушку.

Ранее в России кот впервые стал смягчающим обстоятельством в суде.