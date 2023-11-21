Россияне попытались провезти в КНР цепи из промышленного золота на 1,6 млн рублей

Читинские таможенники задержали мужчин, которые планировали вывезти в Китай золото на 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Инцидент произошел на пункте пропуска Забайкальск. По данным ФНС, россияне планировали наладить канал незаконного вывоза промышленного золота из России.

Злоумышленники купили золото 888 пробы, которое было добыто незаконно. После этого сами сделали из них две цепи общей массой 325 граммов. Чтобы таможенники не смогли найти украшения, золото пассажиры надели на себя.

В отношении обоих возбудили уголовные дела.

Ранее в Калининграде у прибывшего из Литвы мужчины обнаружили 57 килограммов боеприпасов и частей оружия.