Москва планирует выставить на продажу коммерческие помещения на западе столицы

Москва планирует выставить на продажу объекты недвижимости общей площадью более 847 квадратных метров в Кунцево. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, сообщается на сайте мэра Москвы.

Он отметил, что на торги будет выставлено 11 коммерческих помещений. Площадь объектов варьируется от 49 до 145 квадратных метров. Они расположены на первом этаже здания по адресу: улица Маршала Сергеева, дом 3. По его словам, будущие собственники смогут открыть там магазины, предприятия бытового обслуживания и другие виды бизнеса.

«Традиционно помещения на западе столицы пользуются спросом на торгах у предпринимателей. По итогам 10 месяцев этого года заключили 463 сделки, площадь проданных объектов составила 32,8 тысячи квадратных метров», — рассказал Максим Гаман.

Отмечается, что выставляемые на торги объекты расположены неподалеку от станции метро «Молодежная». При этом каждое помещение имеет отдельный вход, а объект площадью 122,2 квадратного метра — два.

Как уточнили на сайте, столица выставляет на торги различное имущество на инвестиционном портале. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах, включая фотографии, документацию, условия и форму реализации.