Большинству оставшихся без света россиян вернули электричество

Электроснабжение большинства потребителей, оказавшихся обесточенными из-за экстремальных погодных условий в регионах России, восстановлено. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

«Отмечается положительная и устойчивая динамика восстановления электросетевого комплекса, количество отключенных потребителей в настоящее время сократилось до 10,5 тыс. человек», — говорится на сайте министерства.

В ведомстве также сообщили, что руководители субъектов России, пострадавших от непогоды, внимательно следят за проведением ремонтных работ.

«Региональные власти совместно с энергокомпаниями держат на особом контроле электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения», — добавили в Минэнерго.

19 ноября из-за ураганного ветра в ряде регионов Сибири и в Крыму множество россиян остались без света из-за поломок линий электропередач и других объектов, обеспечивающих подачу электроэнергии в квартиры и частные дома.

Исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин заявлял, что России нужно быть готовой к тому, что экстремальные погодные явления станут нормой для ее средней полосы.

Ранее Минэнерго подсчитало, сколько десятков тысяч россиян остались без света из-за непогоды.