Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Большинству оставшихся без света россиян вернули электричество

Минэнерго: электроснабжение восстановлено в большей части России после непогоды

close
100%
Depositphotos

Электроснабжение большинства потребителей, оказавшихся обесточенными из-за экстремальных погодных условий в регионах России, восстановлено. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

«Отмечается положительная и устойчивая динамика восстановления электросетевого комплекса, количество отключенных потребителей в настоящее время сократилось до 10,5 тыс. человек», — говорится на сайте министерства.

В ведомстве также сообщили, что руководители субъектов России, пострадавших от непогоды, внимательно следят за проведением ремонтных работ.

«Региональные власти совместно с энергокомпаниями держат на особом контроле электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения», — добавили в Минэнерго.

19 ноября из-за ураганного ветра в ряде регионов Сибири и в Крыму множество россиян остались без света из-за поломок линий электропередач и других объектов, обеспечивающих подачу электроэнергии в квартиры и частные дома.

Исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин заявлял, что России нужно быть готовой к тому, что экстремальные погодные явления станут нормой для ее средней полосы.

Ранее Минэнерго подсчитало, сколько десятков тысяч россиян остались без света из-за непогоды.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий