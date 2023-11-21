Участницу Pussy Riot Толоконникову* заочно арестовали

Московский городской суд заочно отправил под арест на два месяца одну из основательниц группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

»<...> Избрать Толоконниковой меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента ее задержания или экстрадиции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы, который ранее отказал следственным органам в заочном аресте Толоконниковой. Апелляцию на решение районного суда подавала прокуратура.

В марте 2023 года на Надежду Толоконникову завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за ее публикаций в социальных сетях. Подозреваемая уже несколько лет живет не в России, а в США.

В 2012 году Надежду Толоконникову и двух других участниц Pussy Riot — Марию Алехину и Екатерину Самуцевич — приговорили к двум годам колонии за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве. На свободу активистки вышли в 2013 году по амнистии.

Ранее бывшего мужа Толоконниковой экс-издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (и он, и СМИ признаны в России иноагентами) приговорили к 8,5 года тюрьмы из-за фейков о ВС РФ.