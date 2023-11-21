Осужденного за коррупцию экс-главу управления СК нашли мертвым в колонии

Бывший глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, которого осудили за коррупцию, найден мертвым в одной из колоний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В 2018 году Мосгорсуд приговорил начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко к 13 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 165 млн рублей. Его признали виновным в получении крупной взятки высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета.

Также суд лишил Максименко специального звания полковника юстиции и права после освобождения занимать руководящую должность в течение трех лет.

До этого в Санкт-Петербурге начались слушания потерпевших по делу о теракте с военкором Татарским. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге сообщил, что уголовное дело Дарьи Треповой будет рассмотрено до конца года.

Ранее осужденная на 13 лет экс-гендиректор сгоревшей «Зимней вишни» вышла на свободу.