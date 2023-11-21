Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Осужденного за коррупцию экс-главу управления СК нашли мертвым в колонии

ТАСС: осужденного за коррупцию экс-главу управления СК Максименко нашли мертвым

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Бывший глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, которого осудили за коррупцию, найден мертвым в одной из колоний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В 2018 году Мосгорсуд приговорил начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко к 13 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 165 млн рублей. Его признали виновным в получении крупной взятки высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета.

Также суд лишил Максименко специального звания полковника юстиции и права после освобождения занимать руководящую должность в течение трех лет.

До этого в Санкт-Петербурге начались слушания потерпевших по делу о теракте с военкором Татарским. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге сообщил, что уголовное дело Дарьи Треповой будет рассмотрено до конца года.

Ранее осужденная на 13 лет экс-гендиректор сгоревшей «Зимней вишни» вышла на свободу.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий