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Оплата по биометрии от Сбера стала доступна еще в одной продуктовой сети

Клиенты Сбера смогут оплатить покупки улыбкой во «ВкусВилле»

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Shutterstock

Сбер внедрил сервис «Оплата улыбкой» в сети магазинов «ВкусВилл», сообщает пресс-служба Сбера.

«Наша совместная работа помогает сберегать планету и здоровье людей. Отказ от чеков и пластика, внедрение биометрии в работу магазинов — важные шаги в этом направлении. Сейчас сеть «ВкусВилл» состоит из 1,5 тыс. магазинов, и в ноябре мы заменили 90% парка терминалов «ВкусВилла», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

Сеть магазинов «ВкусВилл» насчитывает 1500 магазинов в 151 городе.

«Новые терминалы позволяют нам обеспечить покупателям еще более удобные и эффективные условия для оплаты покупок. У покупателей терминалы вызвали положительные эмоции, а одним из ключевых преимуществ новых терминалов люди называют их высокую скорость работы», — отметила руководитель платежного пути «ВкусВилл» Марина Фролова.

Также сервис «Оплата улыбкой» доступен в супермаркетах «Перекресток», «Пятерочка», «Азбука вкуса», магазинах одежды и обуви Zolla, Zenden и Koton.

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