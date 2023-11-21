Минобороны Украины выявило махинации на $1 млн в воинской части под Черниговом

Аудит министерства обороны Украины раскрыл махинации с закупками в одной из воинских частей Черниговской области, которые нанесли ущерб бюджету государства на 38,8 млн гривен (около $1 млн). Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

По предварительной информации, ответственные лица закупили за миллион долларов генераторы в 2022 году, что значительно превышает их рыночную стоимость. Аудит также выявил, что с поставщиками заключали дополнительные соглашения, изменявшие условия изначального договора.

Сами же генераторы, по данным минобороны, по большей части пылились на складах и не были поставлены в воинские части. Уточняется, что для пользования было выдано всего 15% от общего количества оборудования.

По факту предполагаемых махинаций возбудили уголовное дело.

Махинации с бюджетными средствами и коррупционные скандалы преследуют украинское минобороны не первый месяц. По мнению ряда экспертов, именно из-за причастности к коррупционным схемам был уволен предыдущий министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее украинский генерал назвал коррупцию внутренней угрозой для ВСУ.