Российский девятиклассник снял на видео поход в туалет другого школьника и распространил его в сети

В Санкт-Петербурге ученик старших классов снял, как другой ученик справляет в школьном туалете нужду, и выложил запись в социальные сети. После этого в полицию обратился отец мальчика, непристойный ролик с которым появился в интернете. Об этом сообщает телеканал Piter.TV.

По словам мужчины, все произошло 13 ноября, когда его 13-летний сын находился в образовательном учреждении. В какой-то момент мальчик пошел в туалет, и это записал на видео девятиклассник. Впоследствии подросток распространил видео в соцсетях.

В деле разбираются правоохранительные органы.

Ранее школьники, снимавшие на камеру поцелуй двух мальчиков, стали фигурантами уголовного дела.