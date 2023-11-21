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Российский девятиклассник снял на видео поход в туалет другого школьника и распространил его в сети

В Петербурге девятиклассник снял на камеру поход в туалет другого школьника

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге ученик старших классов снял, как другой ученик справляет в школьном туалете нужду, и выложил запись в социальные сети. После этого в полицию обратился отец мальчика, непристойный ролик с которым появился в интернете. Об этом сообщает телеканал Piter.TV.

По словам мужчины, все произошло 13 ноября, когда его 13-летний сын находился в образовательном учреждении. В какой-то момент мальчик пошел в туалет, и это записал на видео девятиклассник. Впоследствии подросток распространил видео в соцсетях.

В деле разбираются правоохранительные органы.

Ранее школьники, снимавшие на камеру поцелуй двух мальчиков, стали фигурантами уголовного дела.

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