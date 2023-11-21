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В России поддержали идею ввести дополнительный отпуск при рождении внуков

Глава Союза пенсионеров Рязанский поддержал идею отпуска при рождении внуков

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Depositphotos

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский поддержал идею предоставления работникам дополнительного отпуска при рождении внуков. Это полезная инициатива, которую стоит изучить с точки зрения ресурсов, отметил он в беседе с RT.

«Если взрослые люди вспомнят рождение своих первых детей и какую роль играли в этот момент для них бабушки и дедушки, то они, безусловно, согласятся с такой мерой поддержки... Ради будущих здоровых детей, ради будущего поколения, может быть, пойдут законодатели на эту поддержку», — считает Рязанский.

Так как введение новых мер поддержки требует выделения дополнительных финансов, то возможность предоставления дополнительного отдыха следует сначала оценить с точки зрения ресурсов, отметил он. В целом каждая инициатива, направленная на укрепление здоровья детей, должна быть поддержана, заключил глава Союза пенсионеров.

Напомним, предоставлять пять дней дополнительного отпуска работающим россиянам в случае рождения внуков предложила депутат Госдумы Яна Лантратова. В своем обращении к министру труда Антону Котякову она подчеркнула, что первые дни после рождения ребенка становятся критическими для семьи, а родители в это время остро нуждаются в помощи близких.

Ранее в Госдуме также призвали ввести контроль за крупными переводами денег со счетов пенсионеров.

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