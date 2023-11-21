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Врач предупредил об опасных заболеваниях, при которых воспаляются лимфоузлы

Врач Эдигер: воспаление лимфоузлов говорит об инфекции или развитии опухолей

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Global Look Press

Причиной воспаления лимфоузлов у человека может быть серьезное заболевание. Такой симптом, в частности, может говорить о наличии в организме инфекции или развитии опухолей, в том числе – злокачественных, предупредил специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер.

«Лимфатическая система – это одна из наиболее значимых систем защиты от любой инфекции, — пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей. — Это касается и вирусных, и бактериальных, и грибковых инфекций».

По словам Эдигера, лимфоузел может стать местом, в котором развивается вторичная опухоль. В этом случае клетки, попадающие в него через лимфоток, формируют вторичный очаг. Возникает лимфогенный метастаз, который находится около места, из которого оттекает лимфа и проходит через воспаленный лимфоузел.

«В этой ситуации лимфоузлы могут быть разного вида. Они редко бывают болезненными, просто бывают уплотнены, сращены друг с другом, разной консистенции, и могут достигать гигантских размеров», – сказал врач.

Здоровые лимфоузлы практически невозможно нащупать, их увеличение и уплотнение – это сигнал для похода к врачу, подчеркнул Эдигер. Найти причину проблемы и назначить правильное решение может только специалист.

Напомним, врачи-онкологи также называли увеличение лимфоузлов одним из симптомов рака крови.

Также ранее сообщалось, что сильный кашель, который не поддается лечению и не проходит самостоятельно, может быть признаком о росте злокачественной опухоли в тканях щитовидной железы.

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