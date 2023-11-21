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Работник автомастерской вместо ремонта продал иномарку клиента на запчасти

В Брянске работник автосервиса продал Mercedes клиента

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Shutterstock

В Брянске сотрудник автосервиса решил заработать на машине одного из клиентов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В полицию обратился владелец автомобиля марки Mercedes. По словам мужчины, он отдал средство передвижения в ремонт. Когда местный житель вернулся за машиной, ее на месте не оказалось.

Правоохранители выяснили, что ранее судимый 40-летний работник автомастерской с помощью эвакуатора перевез машину в Московскую область. Там продал автомобиль за 700 тысяч рублей. Впоследствии иномарку разобрали и продали на запчасти.

Ранее в Москве мужчина ограбил пенсионерку и вернул ей из жалости 200 рублей.

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