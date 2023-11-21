В Петербурге учительница музыки пострадала во время стрельбы с участием школьников

В Петербурге подростка подозревают в стрельбе по учительнице музыки. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Яхтенной улице. По версии правоохранителей, вооружившись пневматическим оружием, 16-летний подросток выстрелил в педагога. Женщина проходила мимо компании молодого человека. В какой-то момент она услышала хлопок и почувствовала боль в бедре.

Приехавшие на место медики оказали женщине первую помощь. К этому моменту подростки разбежались.

Спустя несколько дней полиции удалось задержать подозреваемого по месту жительства. У юноши изъяли пневматическую винтовку и отпустили под подписку о невыезде. На данный момент расследование продолжается.

Ранее трехлетний мальчик выстрелил в младшего брата из пистолета матери.