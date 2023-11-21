Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге учительница музыки пострадала во время стрельбы с участием школьников

В Петербурге школьника задержали за стрельбу по учительнице музыки

close
100%
Пресс-служба ФСБ России

В Петербурге подростка подозревают в стрельбе по учительнице музыки. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Яхтенной улице. По версии правоохранителей, вооружившись пневматическим оружием, 16-летний подросток выстрелил в педагога. Женщина проходила мимо компании молодого человека. В какой-то момент она услышала хлопок и почувствовала боль в бедре.

Приехавшие на место медики оказали женщине первую помощь. К этому моменту подростки разбежались.

Спустя несколько дней полиции удалось задержать подозреваемого по месту жительства. У юноши изъяли пневматическую винтовку и отпустили под подписку о невыезде. На данный момент расследование продолжается.

Ранее трехлетний мальчик выстрелил в младшего брата из пистолета матери.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий