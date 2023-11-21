Россияне назвали главные причины, почему не удается адаптироваться на новой работе

Отсутствие четких инструкций и правил вызывает самый большой стресс при выходе на новую работу: 36% россиян назвали эту причину главным стресс-фактором при адаптации на новом рабочем месте, показало исследование платформы микрообучения Skill Cup, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Почти каждый пятый опрошенный (17%) испытывает стресс, если на новой работе не проводят обучение и не знакомят с компанией. У 15% респондентов вызывает тревогу отсутствие понимания результатов, которых ждет от них руководство. Для 16% источником переживаний служит необходимость запоминать большой объем новой информации.

Для адаптации на новой работе большинству опрошенных (50,4%) достаточно одной недели — при условии, что работодатель ясно объяснит, что и как нужно делать. Для 40% россиян требуется 2-3 недели, чтобы привыкнуть к новому месту работы, а каждый десятый адаптируется в течение трех месяцев. Освоиться на работе быстрее помогают четкие инструкции и понимание своих задач, сказали 70% респондентов. Каждый пятый опрошенный (19%) считает необходимым для этого обучение без отрыва от работы. А каждый десятый (10%) — что для успешной адаптации надо подружиться с коллегами. Лишь 1% опрошенных отметили, что для успешной адаптации нужно понравиться начальству.

Почти четверть россиян (23%) указали, что лучше всего усваивают новые знания от работодателя в виде инструкций, коротких видеороликов и тестов, которые можно пройти с мобильного телефона. Классические тренинги и лекции привычны для 17%. Большинство сотрудников (43%) признались, что удобнее всего им учиться на собственных ошибках в процессе работы.

«Результаты исследования показывают высокий запрос сотрудников на четкие инструкции и прозрачную коммуникацию со стороны работодателей. Одновременно мы видим снижение роли неформальных отношений с коллективом и хороших отношений с начальством для успешной адаптации при смене работы — их вытеснили ясность правил игры и качественный онбординг. Понятные требования к сотрудникам со стороны работодателя, простые и удобные форматы обучения могут снизить психологическую нагрузку на сотрудников и повысить их лояльность к компании», — прокомментировал генеральный директор Skill Cup Роман Мандрик.

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