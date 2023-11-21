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Россиянам объяснили, как правильно утилизировать просроченные лекарства

Технолог Смирнов: выбрасывать с мусором можно не все просроченные лекарства

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Depositphotos

Самый правильный вариант утилизировать просроченное в быту лекарство — отнести его в специальный пункт приема. Об этом «Газете.Ru» рассказал Станислав Смирнов, руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic.

«Пока таких мест, куда можно сдать препараты на утилизацию, в нашей стране немного. В основном подобные пункты в небольшом количестве открываются в крупных городах. Понятно, что не у всех есть время и желание специально куда-то ехать, чтобы отвезти просроченные лекарства. Большинство просто выбрасывает их вместе с бытовыми отходами. Такой способ можно использовать, но не со всеми лекарствами и только при определенных условиях», — объяснил он.

Прежде чем избавиться от просроченного лекарственного средства, эксперт рекомендовал прочитать инструкцию. Если в документе указано, что препарат является диспергируемым, то можно спокойно отправлять его в канализацию, поскольку эти лекарства легко растворяются в воде. В остальных случаях в обычной жизни применим другой бытовой метод.

«Чтобы утилизировать нерастворимый препарат, предварительно выполните несколько простых действий. Выньте таблетки из блистеров, положите в непрозрачный пакет, закрывающийся контейнер или банку и добавьте туда что-то несъедобное. Подойдут кофейная гуща, старая заварка, какие-то использованные средства гигиены. Перемешайте и сделайте так, чтобы емкость с содержимым было тяжело открыть. Затем все это выбросьте вместе с бытовыми отходами. Подобные меры предосторожности необходимы для того, чтобы никто из живых организмов не заинтересовался утилизированными лекарствами», — подчеркнул эксперт.

Технолог также посоветовал в целом ответственно подходить к покупке лекарственных средств.

«Не запасайтесь ими впрок, иначе с большой долей вероятности придется выбрасывать неиспользованные препараты из-за истекшего срока годности. Регулярно проверяйте аптечку, чтобы случайно не купить имеющийся у вас препарат или его аналог. Принимайте лекарства по назначению врача и не занимайтесь самолечением. При выполнении этих рекомендаций у вас не будут скапливаться препараты и не понадобится лишний раз думать о том, как их утилизировать», — резюмировал он.

Ранее сильнодействующие психотропные препараты начали пропадать из аптек в России.

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