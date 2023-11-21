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Больше половины россиян ждут повышения зарплаты в новом году

Более чем каждый второй россиянин ждет повышения зарплаты в 2024 году

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Shutterstock

За год выросли запросы к компенсационному пакету и условиям труда. Россияне также скучают по интересным задачам на работе. Но главные надежды — на рост зарплаты. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

59% россиян в новом году ожидают повышения зарплаты. 36% — стабильной работы компании. По 26% респондентов в будущем году хотели бы продвинуться по карьерной лестнице и решать новые интересные задачи. Еще 26% надеются на взаимопонимание с руководством. Об улучшении условий труда мечтает 21% россиян. 17% ждут пересмотра системы мотивации в 2024 году. 11% хотели бы признания своих заслуг, 10% — снижения нагрузки. 5% мечтают об улучшении взаимоотношений в коллективе.

Только 6% признались, что в будущем году ничего не ждут от работы.

О повышении зарплаты чаще говорили мужчины (61% против 56% среди женщин). Представители сильного пола также больше рассчитывают на карьерный рост, улучшение условий труда и расширение компенсационного пакета. Женщины же чаще надеются на снижение нагрузки и более лояльное отношение руководства.

Чем старше респонденты, тем больше запросов на снижение нагрузки и стабильную занятость. Чем моложе, тем больше надежд на рост заработка, повышение по службе и улучшение системы мотивации.

Россияне с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще мечтают о стабильности, адекватном руководстве и отзывчивых коллегах. С ростом уровня доходов увеличивается число запросов на повышение зарплаты, улучшение условий труда, расширение компенсационного пакета, карьерный рост и интересные задачи.

Ранее были названы психологические проблемы в коллективе, с которыми сталкиваются работодатели.

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