Каждый пятый житель РФ имеет опыт бездомной жизни

Каждый пятый житель России имеет опыт бездомной жизни. Об этом, ссылаясь на проведенное по заказу НКО «Ночлежка» исследование, сообщает журнал Forbes.

В исследовании утверждается, что 20% респондентов пришлось продолжительное время по причинам, не касающимся работы, жить вне дома: у друзей, в хостелах, в гостиницах, каких-либо учреждениях. 10% опрошенных также заявили, что им приходилось несколько дней ночевать в подъездах и нежилых помещениях на улице. 11% участников опроса рассказали, что когда им было негде жить, они оставались у родственников и знакомых. Еще 15% сообщили, что последние два-три года живут или жили в ветхом или аварийном жилье.

Треть из опрошенных признались в том, что в последние несколько лет они испытывали значительные трудности при оплате жилья или коммунальных платежей. Еще столько же заявили, что не обладают правом собственности на какое-либо жилое помещение.

Директор московского отделения «Ночлежки» Дарья Байбакова, комментируя результаты исследования, заявила, что трудный период в жизни, когда нет возможности жить в своем жилье, может случиться с каждым человеком.

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