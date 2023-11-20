В Подмосковье на зиму запланировали более 3,6 тысячи спортивных мероприятий

В Подмосковье этой зимой запланировано более 3,6 тысячи спортивных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Они традиционно пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона. Предполагается, что в предстоящий сезон их смогут посетить более 1,1 млн человек. В топ-5 видов спорта: лыжные гонки (свыше 300 мероприятий), хоккей (более 170), фигурное катание (свыше 40), биатлон (более 20), горные лыжи (16 соревнований)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов, где обсудили подготовку спортивной инфраструктуры к началу зимнего периода.

«Самые популярные зимние активности у нас – это коньки и лыжи. Мы готовим 842 места для катания на льду, в том числе будет порядка 30 площадок с искусственным льдом. Парк Малевича в Одинцово, парк «Юбилейный» в Химках, стадион «Зоркий» в Красногорске, парк «Пехорка» в Балашихе, Центральная площадь в Люберцах и многие другие объекты – это любимые места зимнего отдыха наших жителей», — сказал Воробьев.

По его словам, как только позволит погода, будет обустроено более 160 лыжных трасс. Их общая протяженность составит почти 800 км. Больше всего их будет в Люберцах - 11. При этом для любителей катания на коньках подготовят около 180 катков и свыше 660 хоккейных площадок. Наибольшее их количество - в городских округах Одинцовский, Красногорск и Подольск.

Кроме того, в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор» запланировано 10 матчей между легендами отечественного хоккея и жителями Подмосковья. Первый матч стартует 16 декабря в Коломне.

Также 20 декабря в Воскресенске отметят 70-летие клуба «Химик» - пройдет гала-матч ветеранов этой подмосковной команды с ветеранами «Спартака». В Балашихе11 февраля состоится турнир по понд-хоккею на пруду. Также этой зимой в Мытищах впервые пройдет финал всероссийских детских соревнований «Золотая шайба».

Для любителей лыж состоятся традиционная «Манжосовская лыжня (31 декабря, Одинцовский г.о.), детский фестиваль «Крещенские морозы» (4 и 10 февраля, Красногорск), «Лыжня России» (10 февраля, Серпухов), «Кубок Александра Большунова» (21 февраля, Истра), «Гонка Александра Легкова» (22-24 февраля, Сергиево-Посадский г.о.), семейный фестиваль Александра Панжинского (25 февраля, Одинцовский г.о.).