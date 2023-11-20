Шестилетний мальчик упал со второго этажа, показывая приемы тхэквондо

В Ленобласти шестилетний ребенок упал со второго этажа, показывая приемы тхэквондо. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел в поселке Ганино, куда приехала семья мальчика. Ребенок начал повторять боевые приемы тхэквондо около лестницы и упал со второго этажа.

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Медики оценили его состояние как тяжелое. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также закрытый перелом правой височной кости.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Ленобласти двухлетний ребенок попал в реанимацию с химическими ожогами, проглотив кристаллы марганцовки. Мальчик нашел их в автомобиле родителей.

Ранее хирурги восстановили лицо 14-летнему школьнику, который напоролся на бензопилу.