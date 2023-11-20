Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шестилетний мальчик упал со второго этажа, показывая приемы тхэквондо

В Ленобласти ребенок показал приемы тхэквондо и упал со второго этажа

close
100%
Depositphotos

В Ленобласти шестилетний ребенок упал со второго этажа, показывая приемы тхэквондо. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел в поселке Ганино, куда приехала семья мальчика. Ребенок начал повторять боевые приемы тхэквондо около лестницы и упал со второго этажа.

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Медики оценили его состояние как тяжелое. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также закрытый перелом правой височной кости.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Ленобласти двухлетний ребенок попал в реанимацию с химическими ожогами, проглотив кристаллы марганцовки. Мальчик нашел их в автомобиле родителей.

Ранее хирурги восстановили лицо 14-летнему школьнику, который напоролся на бензопилу.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий