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В МИД РФ рассказали о сроках эвакуации остающихся в секторе Газа россиян

МИД РФ: остающихся в секторе Газа россиян планируют эвакуировать в ближайшие дни

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Эвакуация российских граждан и членов их семей, которые все еще находятся на территории сектора Газа, должна произойти в ближайшие несколько дней. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

Как указано в заявлении, работа по выводу людей из палестинского анклава продолжается. В процессе принимают участие сотрудники внешнеполитического ведомства, спасатели и представители других профильных ведомств.

Также за эвакуацию российских граждан отвечают сотрудники посольств страны в государствах Ближнего Востока. В частности, за ситуацией следят российские дипломаты в Каире, Рамалле, Дохе и Тель-Авиве.

«В ближайшие дни из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей», — подчеркивается в сообщении.

20 ноября пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова рассказала, что дипломаты продолжают собирать заявки российских граждан на эвакуацию из сектора Газа. По ее словам, соответствующие списки обновляются каждый день.

Ранее в Кремле оценили работу спасателей по эвакуации граждан страны из зоны палестино-израильского конфликта.

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