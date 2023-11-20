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Пассажиру рейса Москва — Калининград не удалось тайно покурить вейп на борту

В Калининграде полиция оштрафовала мужчину за курение в самолете

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Depositphotos

Пассажир рейса Москва — Калининград решил покурить электронную сигарету на борту самолета, из-за чего был задержан в аэропорту Храброво. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По данным правоохранителей, 32-летний житель Иркутской области во время полета заперся в уборной, чтобы покурить электронную сигарету. Однако бортпроводники заметили это.

Мужчину в аэропорту встретила полиция. В отношении него составлен административный протокол о нарушении запрета курения табака и потребления никотинсодержащей продукции на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

До этого Московский районный суд Петербурга обязал местного жителя возместить авиакомпании убытки в связи с курением на борту самолета. Инцидент произошел 29 мая 2022 года на воздушном судне, вылетевшем из Сочи в Петербург. Во время руления бортпроводники увидели, что один из пассажиров курит электронную сигарету.

Ранее сообщалось, что на рейсе Самара — Москва один из пассажиров покурил на борту самолета, а после устроил дебош и напал на бортпроводников.

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