В парках Подмосковья побывало свыше 950 тыс. человек за прошедшую неделю

Парки Подмосковья с 13 по 19 ноября посетило 951 тыс. человек, что на 101 тыс. больше аналогичного периода 2022 года, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

«Несмотря на первые холода, жители Подмосковья активно посещали парковые зоны для отдыха и проведения досуга. Большим спросом у граждан пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и различные кафе», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Всю неделю парки посещали равномерно, так, например, в субботу 18 ноября парки посетило 166 тыс. человек, а в среду 15 ноября 153 тыс. человек, что даже немного больше, чем в воскресение (141 тыс. человек).

«Для многих жителей поход в парк — это уже не занятие выходного дня, а ежедневный досуг. Именно поэтому мы развиваем в парках сервисы и мероприятия для всех категорий жителей и для любой погоды», — прокомментировал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самыми популярными парками за прошедшую неделю стали: Парк культуры и отдыха имени Толстого в Химках (39,9 тыс. посещений); Парк культуры и отдыха «Пехорка» в Балашихе (39,3 тыс.); Парк культуры и отдыха «Сестрорецкий» (19,6 тыс.) и другие.