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МВД не увидело в словах Симоньян о взрыве бомбы над Сибирью экстремизма

Ступин: МВД не выявило экстремизма в словах Симоньян о взрыве бомбы над Сибирью

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Главное управление МВД России не выявило признаков экстремизма в словах главного редактора RT Маргариты Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью, следует из ответа ведомства на обращение юриста и депутата Мосгордумы Евгения Ступина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Депутат обратился в МВД с просьбой провести проверку в отношении Симоньян, которая в начале октября в своей программе «Ч.Т.Д.» процитировала слова своего знакомого о последствиях взрыва ядерной бомбы над Сибирью.

«И вот человек, он инженер-радиоэлектроник, говорит мне: а знаешь, мы это знали еще в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного», — говорила Симоньян.

По ее мнению, западные страны будут готовы изменить свою политику лишь в том случае, если им станет «очень больно», либо если они поймут, что такая ситуация вскоре наступит. При этом она выразила мнение, что «ядерный ультиматум» станет ключом к решению военного конфликта на Украине.

В Кремле прокомментировали предложение Симоньян, напомнив, что главред RT не работает в российских органах власти и не отображает официальную позицию Москвы.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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