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Под Курском шесть человек получили травмы в аварии с бензовозом

В Курской области автобус врезался в бензовоз, пострадали шесть человек

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АВТОКАДР_46 ДТП | ЧП | Аварии | Курска и области/VK

Под Курском произошло ДТП с участием бензовоза. Об этом сообщает Telegram-канал «Курская аномалия».

Инцидент произошел на автодороге Селиховы Дворы — Иванино. Автобус, за рулем которого был опытный 54-летний водитель, развернулся на дороге и врезался в более крупное средство передвижения. В результате грузовик-бензовоз съехал в кювет. Наиболее вероятно, причиной аварии стали погодные условия.

Пострадали водитель и пятеро пассажиров автобуса. О характере травм не сообщается.

Как сообщает управление МВД по Курской области, на данный момент правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего. После необходимых мероприятий действиям участников дадут правовую оценку.

Ранее в Якутии на дороге столкнулись два бензовоза.

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