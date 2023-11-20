В Москве пропала тетя владельца банка «Финам» Ольга Дюсуше

В Москве пропала бывшая преподавательницы Высшей школы экономики (ВШЭ), тетя владельца крупного российского банка «Финам» Виктора Ремшы Ольга Дюсуше. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, в субботу Дюсуше спустилась в московское метро и уехала в неизвестном направлении.

Отмечается, что женщину могли обмануть мошенники, «которые периодически названивают пенсионерам, заставляют их набрать кредитов и скрыться под предлогом того, что их преследуют «мошенники».

До этого Telegram-канале «МВД 24» сообщал, что в Ачинске подросток не вернулся домой из школы 17 ноября. Мальчика ищут волонтеры и более сотни полицейских.

В полицию обратилась мать 12-летнего мальчика, женщина сообщила, что сын ушел в школу утром и с занятий не вернулся, мальчик не пришел домой ночевать.

В Подмосковье пенсионерка пропала после общения с телефонными мошенниками.

До этого в Волгограде в июне пропал мужчина, который отправился на отдых с друзьями и не вернулся домой.