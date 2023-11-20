Пьяный перформанс актера Чиркова на сцене назвали постановкой

Актер Сергей Чирков, устроивший пьяный перформанс во время конкурса молодых талантов «Энергия улиц» на сцене Дома культуры, мог придерживаться заранее срежиссированного образа. Такое предположение в беседе с телеканалом «360» сделала руководитель проекта, хореограф Ирина Овчарова.

По словам Овчаровой, актер действительно был выпивший, однако до конкурса при личной встрече вел себя прилично.

«Такое ощущение, что, может быть, это было как-то запланировано кем-то другим, не знаю», — предположила она.

С ней согласился фотограф Дмитрий Масленников, отметивший, что во время съемки мероприятия ничего необычного в поведении артиста не заметил.

«Нормальный сценический образ — шутил, все нормально, я видел это. Это, по-моему, образ такой. У нас и конкурс-то молодежный был», — рассказал Масленников.

Напомним, звезда «Душегубов» попал в новости после того, как устроил пьяный скандал на сцене. Он курил, лежа на сцене ДК, приставал к конкурсантам с расспросами. По мнению Овчаровой, довольно рано артист уехали из-за того, что его об этом попросили.

Советского и российского актера Владимира Носика ранее госпитализировали с травмой головы. Сообщалось, что 75-летний народный артист России упал и ударился головой об асфальт.