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В ВСУ заявили, что не видят желающих воевать за Крым среди украинцев

Капитан ВСУ Омелян: украинцы не готовы гибнуть за Крым и Донбасс

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Gleb Garanich/Reuters

Украина не сможет призвать столько солдат, сколько необходимо для захвата Крыма или Донбасса, поскольку граждане страны просто не готовы расставаться с жизнью. Об этом в интервью британскому изданию The Guardian заявил бывший глава минфина Украины и капитан ВСУ Владимир Омелян.

По словам военнослужащего, для захвата Крыма и территорий Донбасса Украине понадобятся еще 300-500 тыс. солдат, а также дополнительное количество танков и истребители F-16. Однако, по мнению Омеляна, он не видит ни 500 тыс. человек среди украинцев, готовых отправиться воевать, ни готовности западных стран поставить нужное количество вооружений.

В связи с этим капитан ВСУ считает, что Киеву нужно договориться о прекращении огня, провести реформы, вступить в НАТО и Евросоюз и «дождаться, пока Россия рухнет». Только после этого, полагает Омелян, Украина сможет захватить Донбасс и Крым.

До этого схожий вариант развития событий предлагал экс-главком вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Он считает, что конфликт нужно заморозить по «корейскому сценарию». Это, по мнению Ставридиса, позволит Украине восстановиться и развить сильную экономику.

Ранее зампостпреда России при ООН заявил о намерении США бросить Украину.

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