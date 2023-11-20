В ВСУ заявили, что не видят желающих воевать за Крым среди украинцев

Украина не сможет призвать столько солдат, сколько необходимо для захвата Крыма или Донбасса, поскольку граждане страны просто не готовы расставаться с жизнью. Об этом в интервью британскому изданию The Guardian заявил бывший глава минфина Украины и капитан ВСУ Владимир Омелян.

По словам военнослужащего, для захвата Крыма и территорий Донбасса Украине понадобятся еще 300-500 тыс. солдат, а также дополнительное количество танков и истребители F-16. Однако, по мнению Омеляна, он не видит ни 500 тыс. человек среди украинцев, готовых отправиться воевать, ни готовности западных стран поставить нужное количество вооружений.

В связи с этим капитан ВСУ считает, что Киеву нужно договориться о прекращении огня, провести реформы, вступить в НАТО и Евросоюз и «дождаться, пока Россия рухнет». Только после этого, полагает Омелян, Украина сможет захватить Донбасс и Крым.

До этого схожий вариант развития событий предлагал экс-главком вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Он считает, что конфликт нужно заморозить по «корейскому сценарию». Это, по мнению Ставридиса, позволит Украине восстановиться и развить сильную экономику.

Ранее зампостпреда России при ООН заявил о намерении США бросить Украину.