Стало известно, какие конфеты могут ускорить старение

Конфеты, в которых содержится заменитель масла какао, могут ускорить старение организма. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Врач пояснил, что некоторые сладости могут производить из некачественных продуктов. Это, в свою очередь, негативно сказывается на здоровье человека.

«В конфетах может содержаться заменитель масла какао. Это смесь, которая состоит из большого количества пальмового масла, трансжиров. В сочетании с сахаром она наносит большой вред», — предупредил Гинзбург.

По его словам, употребление таких конфет не только ускоряет старение, но и провоцирует ранее развитие возрастных болезней, например, атеросклероза.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что самыми опасными для здоровья сладостями являются вафли, карамель и батончики. По ее словам, в этих продуктах содержится большое количество ароматизаторов и сахара, а в вафлях — еще и трансжиров. Она уточнила, что от таких составляющих прежде всего страдает сердечно-сосудистая система: повышается уровень холестерина, образуются бляшки, дальше инсульты и инфаркты.

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