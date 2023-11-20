Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие конфеты могут ускорить старение

Врач Гинзбург: конфеты с заменителем масла какао ускоряют старение

close
100%
Depositphotos

Конфеты, в которых содержится заменитель масла какао, могут ускорить старение организма. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Врач пояснил, что некоторые сладости могут производить из некачественных продуктов. Это, в свою очередь, негативно сказывается на здоровье человека.

«В конфетах может содержаться заменитель масла какао. Это смесь, которая состоит из большого количества пальмового масла, трансжиров. В сочетании с сахаром она наносит большой вред», — предупредил Гинзбург.

По его словам, употребление таких конфет не только ускоряет старение, но и провоцирует ранее развитие возрастных болезней, например, атеросклероза.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что самыми опасными для здоровья сладостями являются вафли, карамель и батончики. По ее словам, в этих продуктах содержится большое количество ароматизаторов и сахара, а в вафлях — еще и трансжиров. Она уточнила, что от таких составляющих прежде всего страдает сердечно-сосудистая система: повышается уровень холестерина, образуются бляшки, дальше инсульты и инфаркты.

Ранее врачи рассказали, как замедлить биологическое старение.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий