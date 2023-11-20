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Топ-менеджеры Rambler&Co признаны лучшими на премии лидеров бизнес-коммуникаций

Андрей Цыпер получил награду АКАР за «Устойчивый успех»

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Rambler&Co

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подвела итоги премии «Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций» и назвала лучших руководителей страны. Среди них сразу два представителя медиахолдинга Rambler&Co, сообщает пресс-служба премии.

В номинации «Устойчивый успех» награду получил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер. Жюри отметило достижения за предыдущий год: под руководством Андрея Цыпера удалось установить исторические рекорды посещаемости у 6 медиахолдингов, а общее количество просмотров страниц всех проектов составило 12,4 млрд.

В номинации «Медиа. Интернет» лучшим признан управляющий директор спортивного портала «Чемпионат» Антон Сучков. Благодаря стратегическим решениям он вывел «Чемпионат» в лидеры по посещаемости среди российских спортивных СМИ и на четвертое место – среди мировых (по данным SimilarWeb).

Премия учреждена в 2019 году Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) — крупнейшим профессиональным объединением участников рынка рекламно-коммуникационных услуг страны.

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