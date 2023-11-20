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В Крыму объявили штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму из-за сильного ветра

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Shutterstock

В ГУ МЧС Крыма сообщили, что в республике объявили штормовое предупреждение в связи с шквалистым ветром. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Местных жителей предупредили, что в первой половине дня 20 ноября в южных и в восточных районах Крыма ожидается усиление северо-западного ветра 20-25 м/с.

Из-за этого высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики, ЖКХ. Также есть риск нарушений транспортного сообщения, затруднений движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов, предупредили в МЧС.

До этого стало известно, что в Крыму и регионах Сибири из-за непогоды без света остались 264 тысячи человек. В Минэнерго указали, что бригады приступили к аварийно-восстановительным работам и включению объектов электросетевого хозяйства.

Как отметили в ведомстве, массовые отключения произошли только в Крыму, Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях. В Хакасии, Новосибирской и Иркутской областях также были отключения, но они не носили массового характера, добавили в пресс-службе.

Ранее синоптик спрогнозировал, когда закончится обрушившийся на Сибирь ураган.

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